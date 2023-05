Dow: Analysten sehen Kurspotenzial von 11,09%

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow konnte in den letzten Tagen keinen positiven Trend verzeichnen. Gestern fiel der Kurs um weitere 0,06%, was die Stimmung am Markt nicht verbessert. Seit fünf Handelstagen beträgt das Minus bereits -3,40%.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 53,55 EUR laut Experteneinschätzung. Das entspricht einem Potenzial von +11,09%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,21 unverändert und zeigt somit weiterhin eine positive Einschätzung durch Experten. Von insgesamt 24 Analysten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und weitere drei als Kauf. Die meisten halten sie mit einer neutralen Bewertung (16) oder zum Verkauf (2).

Insgesamt zeigt sich also noch ein Anteil von +25% optimistischer Analysteneinschätzungen.