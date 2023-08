Dow: Analysten schätzen ein Kursziel von 52,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow verzeichnete am gestrigen Handelstag einen Kursrückgang von -3,34%, was in Verbindung mit den Ergebnissen der letzten vollständigen Handelswoche zu einer pessimistischen Stimmung führt. Durchschnittlich sieht die Bankanalyse Dow jedoch bei einem mittelfristigen Kursziel von 52,40 EUR und bietet damit Investoren ein Potential auf eine +6,76% Rendite. Einige Analysten teilen diese Einschätzung nicht angesichts des schwachen Trends.

• Am 15.08.2023 lag das Ergebnis bei -3,34%

• Das aktuelle Kurspotenzial liegt bei +6,76%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,15

Dennoch gibt es unter den Experten weiterhin optimistische Meinungen: Drei davon sehen die Aktie als starken Kauf und weitere drei haben donnerndem Applaus gleich das Rating “Kauf” gegeben. Die Mehrheit positioniert sich neutral mit einem...