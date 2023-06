"Dow: Aktueller Kurswert zu niedrig - Prognostiziertes Ziel bei 53,09 EUR"

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei +10,63% über dem aktuellen Preis.

• Dow: +1,19% am 27.06.2023

• Kursziel für Dow bei 53,09 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil mit 3,20

Am vorherigen Handelstag konnte die Aktie von Dow um +1,19% zulegen und erreichte damit in der vergangenen Woche eine positive Entwicklung von insgesamt +1,33%. Der Markt scheint also momentan recht optimistisch gestimmt zu sein.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Performance den Erwartungen der Bankanalysten entspricht. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kurspotenzial auf ein Ziel von 53,09 EUR ein; falls sie Recht behalten sollten würde dies einen Anstieg des Preises um +10,63% bedeuten. Einige Analysten teilen aber diese Ansicht nicht nach den jüngsten positiven...