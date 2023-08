Dow: Aktueller Kurs und Kursziel von 52,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,28% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +1,20%. Damit scheint derzeit eine relative Optimismus am Markt zu herrschen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnittswert der Bankanalysten bei 52,51 EUR. Sollten diese Prognosen eintreffen, winkt Investoren ein Potenzial von +5,50%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt.

Nur gut ein Viertel der Experten empfehlen aktuell den Kauf (23%) mit einer durchschnittlichen Bewertung von “Kauf” oder “Stark Kaufen”. Die meisten Analysten sind jedoch eher neutral eingestellt (59%) und bewerten die Aktie mit “Halten”. Lediglich wenige Experten raten zum Verkauf (-9%). Der Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,15...