Dow: Aktueller Kurs umstritten – Analysten prognostizieren Kursziel von 50,92 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie des US-amerikanischen Chemiekonzerns Dow verzeichnete gestern an der Börse ein Minus von -0,30%. In der vergangenen Handelswoche sank die Dow-Aktie gar um -2,56%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Analysten sehen das aktuelle Kursniveau als nicht gerechtfertigt an und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 50,92 EUR. Damit ergibt sich für Investoren ein mögliches Renditepotenzial von +8,20%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des zuletzt schwachen Trends.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und weitere drei den Kauf mit einer optimistischen Einschätzung. Siebzehn Experten beurteilen die Lage neutral (“halten”), während nur einer zum Verkauf rät. Zwei Experten warnen sogar vor einem sofortigen Verkauf.

Das...