Dow: Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen - Kursziel bei 53,13 EUR

Trotz der jüngsten Entwicklung am Markt scheinen sich die Bankanalysten einig zu sein: Die Aktie von Dow ist aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 53,13 EUR, was einem Kurspotenzial in Höhe von +10,88% entspricht.

Am gestrigen Handelstag legte die Dow-Aktie um -0,06% zu und verzeichnete somit einen Gesamtrückgang von -3,40% innerhalb einer Woche. Folglich sieht es momentan auf den Finanzmärkten pessimistisch aus.

Laut Durchschnittsbewertung drei führender Analysten sollte jedoch das Gegenteil der Fall sein: Sie empfehlen einen Kauf der Aktien. Drei weitere Experten teilen diese Meinung und bewerten sie ebenfalls mit “kaufen”. Eine neutrale Haltung zur Aktie zeigen hingegen 16 Analysten (“halten”), während zwei andere davon abraten und zum Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...