Dow: Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen - Kursziel bei 51,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Am gestrigen Tag konnte Dow am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,37% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel die Bilanz jedoch eher negativ aus mit einem Verlust von -1,01%. Trotzdem ist das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 51,86 EUR angesetzt und somit um +4,10% höher als der aktuelle Wert.

• Am 03.08.2023 stieg der Dow-Kurs um +0,37%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,86 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,15

Die Meinungen der Analysten sind hierbei geteilt. Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere drei ein optimistisches “Kauf”-Rating vergeben haben; halten sich insgesamt siebzehn Fachleute neutral mit einer Bewertung von “halten”. Ein Fleckchen Pessimismus hält sich immer noch aufrecht mit einem einzigen Empfehlungsverkauf. Zwei weitere...