Dow: Aktie nicht richtig bewertet - Kurspotenzial von 11,79%

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Dow-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine Kurssteigerung von +0,84% verzeichnet. In der vergangenen Handelswoche gab es jedoch eine negative Entwicklung von -1,99%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 53,08 EUR hat. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von +11,79%.

• Dow: Am 06.10.2023 mit +0,84%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 53,08 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,25

Eine positive Einschätzung teilen aktuell drei Analysten mit ihrer Empfehlung “starker Kauf”. Drei weitere Experten sehen die Aktie als “Kauf”, während sich die Mehrheit mit einer Bewertung “halten” positioniert hat. Lediglich einer sieht den Wert im Verkaufsbereich.

Das Guru-Rating bestätigt ebenfalls das Potenzial des Unternehmens und bleibt unverändert bei dem...