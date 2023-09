Dow: Aktie laut Analyse unterbewertet - Kursziel 52,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Dow-Aktie scheint nach Einschätzung von Analysten derzeit unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,60 EUR und bietet somit ein Potenzial von +10,22% zum aktuellen Kurs.

• Dow mit -2,78% am 21.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel: 52,60 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,25

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Dow einen Rückgang um -2,78%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine Summe von -5,27%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sehen Bankanalysten das Potenzial der Aktie und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 52,60 EUR. Von insgesamt 24 Analysten bezeichnen drei den Kauf als starkes Signal für Anleger und weitere drei empfehlen den Kauf der Aktien in ihren Portfolios. Hingegen raten sechzehn Experten zur Haltung bzw. Neutralität gegenüber...