Dow: Aktie ist unterbewertet - Kursziel von 53,21 EUR

Die Dow-Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt dabei bei 53,21 Euro und somit um +10,22% über dem aktuellen Wert.

• Am 27.09.2023 stieg die Kursentwicklung von Dow um +1,03%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 53,21 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,25

Am letzten Handelstag konnte sich die Aktie von Dow an der Börse mit einem Plus von +1,03% behaupten. Damit beläuft sich das Ergebnis für die vergangenen fünf Tage auf neutraler Ebene.

Obwohl diese Entwicklung nicht unbedingt erwartet wurde sind sich viele Analysten einig:

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Dow-Aktie würde bei einem Anstieg des Preises auf 53,21 Euro liegen – dies entspricht einer möglichen Rendite von +10,22%. Es gibt jedoch einige Experten mit anderer Meinung nach dieser neutralen Phase in...