Dow: Aktie hat bedeutendes Kurspotenzial - 53,34 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Dow ist aktuell unterbewertet und weist großes Kurspotenzial auf. Das mittelfristige Kursziel bei durchschnittlich +8,59% über dem derzeitigen Wert beläuft sich auf 53,34 EUR.

• Dow verzeichnete am 03.07.2023 einen Anstieg von +0,56%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 53,34 EUR

• Guru-Rating für Dow unverändert bei 3,20

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Dow ein Plus von +0,56% verbuchen und legte somit in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +1,88% zu – eine relativ optimistische Entwicklung.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei beachtlichen 53,34 EUR – sollten sie Recht behalten eröffnet dies Investoren eine Chance auf ein Wachstumspotenzial von +8,59%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der...