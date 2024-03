Dow Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die technische Analyse des Dow-Kurses zeigt, dass der aktuelle Kurs mit 56,86 USD einen Abstand von +7,71 Prozent vom GD200 (52,79 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 54,58 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dow-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Rahmen des Relative-Strength-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 39,24, was bedeutet, dass Dow weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Die Aktie erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich des Anleger-Sentiments kam es in den letzten zwei Wochen zu überwiegend negativen Diskussionen über Dow. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Dow insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Dow ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,51 auf, was 66 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (75,08). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Dow-Analyse vom 08.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Dow jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dow-Analyse.

Dow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...