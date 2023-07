Dow: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel bei 51,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Dow-Aktie hat gestern eine negative Entwicklung von -0,94% am Finanzmarkt erlebt. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtentwicklung jedoch nur -0,81%, was auf eine eher neutrale Marktstimmung hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel für Dow bei 51,36 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +8,75% bietet. Derzeit teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung.

Von insgesamt 26 Analysten raten drei zu einem starken Kauf und weitere drei zu einem Kauf. Die überwiegende Mehrheit von 17 Experten setzt allerdings auf “halten”. Ein weiterer Experte empfiehlt einen Verkauf und zwei andere sogar sofortigen Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,15.

