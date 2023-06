Dow: Aktie aktuell unterbewertet - Kurspotenzial von +19,13%

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktienexperten sind sich einig: Dow wird am Finanzmarkt derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel von Dow liegt bei 54,14 EUR und offeriert Investoren somit eine Chance auf ein Kurspotenzial von +19,13%. Doch die jüngsten Ergebnisse zeigen einen schwachen Trend.

• Am gestrigen Tag lag die Entwicklung bei -1,45%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert mit 3,21

• Die Analysten-Stimmung ist optimistisch (+25%), jedoch mit neutraler Bewertung (halten) von 16 Experten

Zuletzt hat Dow an fünf Handelstagen hintereinander verloren und befindet sich damit momentan in einer pessimistischen Marktphase. Die positive Einschätzung vieler Analysten lässt dennoch hoffnungsvoll stimmen – so beurteilen aktuell drei Experten die Aktie als starken Kauf. Weitere drei Analysten teilen diese Meinung und bewerten sie ebenfalls...