Dow Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dow. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,39 Punkte, was darauf hinweist, dass Dow momentan überverkauft ist und die Aktie somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Dow weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Dow in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Dow eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Dow mittlerweile auf 52,93 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 57,97 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 54,78 USD, wodurch die Aktie mit +5,82 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit positiver Kommunikation an vier Tagen und negativer Kommunikation an neun Tagen. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dow unterhalten, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

