Dow Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel etwa +1,15% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete die Dow-Aktie eine Kursentwicklung von -0,71%, was zu einem Gesamtrückgang von -0,51% in den letzten fünf Handelstagen führte. Der Markt zeigt sich derzeit relativ neutral gestimmt.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für [...] Hier weiterlesen