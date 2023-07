Dow Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

An der Börse New York notiert die Aktie Dow am 25.07.2023, 07:10 Uhr, mit dem Kurs von 52.55 USD. Die Aktie der Dow wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Dow haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dow führt bei einem Niveau von 75,78 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,55 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Dividende: Dow schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,28 % und somit 8185,68 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8190,96 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,7 und liegt mit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 64,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Dow auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

