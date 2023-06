Dow Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Am 01.06.2023, 02:18 Uhr notiert die Aktie Dow an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 49.5 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Dow auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,41. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dow zahlt die Börse 11,41 Euro. Dies sind 83 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 65,89. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Dow-RSI ist mit einer Ausprägung von 90,72 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 70,07, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Dow von 49,5 USD ist mit -5,37 Prozent Entfernung vom GD200 (52,31 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 53,48 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -7,44 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Dow-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

