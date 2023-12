Dow Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktienanalyse von Dow zeigt positive Ergebnisse sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dow-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 52,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 55,23 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +5,02 Prozent und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (51,13 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,02 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dow bei 23,84 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 94,43. Dies führt zu einer Unterbewertung von 75 Prozent und zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung für Dow in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab hauptsächlich negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dennoch zeigen sich aus den sozialen Medien auch 5 positive Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Dow eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 5,79 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 4,8 Prozent liegt.

Insgesamt erhält die Dow-Aktie somit aus technischer Sicht ein "Gut"-Rating, aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Empfehlung und in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

