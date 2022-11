Dow Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Für die Aktie Dow aus dem Segment "Commodity Chemikalien" wird an der heimatlichen Börse New York am 14.11.2022, 09:54 Uhr, ein Kurs von 53.14 USD geführt.

Dow haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Dow beläuft sich mittlerweile auf 56,53 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 53,14 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 46,74 USD. Somit ist die Aktie mit +13,69 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Dow auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 6 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Dow sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,7 liegt Dow unter dem Branchendurchschnitt (82 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 37,69 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Dow kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Dow jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dow-Analyse.

