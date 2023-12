Dover Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Dover spiegeln sich in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wider. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Dover.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dover-Aktie sowohl bezogen auf den 50- als auch auf den 200-Tages-Durchschnitt positiv abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 142,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 154,16 USD liegt, was einer Abweichung von +8,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, mit einem letzten Schlusskurs von 139,96 USD, der um +10,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch hier erhält die Dover-Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt kann Dover somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen werden.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dover diskutiert, jedoch haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen in den Diskussionen gezeigt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Dover auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Dover ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,13 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 35 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.