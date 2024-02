Dover Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens Dover war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Dover daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dover als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 37,9, während der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, einen Wert von 28,7 aufweist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Dover mit 0,87 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 403,84 Prozent in der "Maschinen"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt Dover mit 1,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,01 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -15,63 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion für ihre Dividendenpolitik.