Dover Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass die Dover derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200, der gleitende Durchschnittskurs, liegt bei 142,3 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (151,8 USD) um +6,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, liegt bei 138,19 USD, was einer Abweichung von +9,85 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 5 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für die nächsten 12 Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 163 USD, was einer Steigerung um 7,38 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Dover-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Dover als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,88 im Vergleich zum Branchen-KGV von 30,81. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Allerdings erhält Dover eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -15,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt.