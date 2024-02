Dover Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dover liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,72 für Maschinenunternehmen deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie von Dover unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dover zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Dover-Aktie in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 5,83 als überverkauft einzustufen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Dover-Aktie um 11,97 Prozent über dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Tage liegt. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung von +7,02 Prozent.

Zusammenfassend erhält die Dover-Aktie aufgrund der fundamentalen, sentimentalen, und technischen Analyse insgesamt eine positive Bewertung.