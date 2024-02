Dover Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Die Dividendenrendite von Dover liegt derzeit bei 1,38 %, was 16,26 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Maschinenunternehmen bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dover-Aktie liegt bei 27,26, was als überverkauft gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gewertet wird und ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Dover-Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Dover-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 0,87 Prozent erzielt, was 244,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Maschinen-Segment liegt die Rendite sogar 408,31 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Dover-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 144,16 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 164,1 USD lag, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Dover-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.