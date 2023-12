Douugh Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten vier Wochen gab es bei Douugh keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die technische Analyse der Douugh-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,004 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,01 AUD) liegt, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu derselben schlechten Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls mit einem neutralen Rating bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Douugh aktuell überkauft ist, was zu einer schlechten Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, der darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Einstufung des RSI.

Insgesamt zeigen die Analysen eine neutrale bis schlechte Entwicklung der Douugh-Aktie in Bezug auf Stimmungslage, technische Analyse und Anleger-Sentiment.