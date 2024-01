Doutorichires Holdings Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei Doutor Nichires wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 1,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Doutor Nichires-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Doutor Nichires für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um die aktuelle Position der Doutor Nichires-Aktie zu bewerten. Der GD200 des Wertes liegt bei 2149,12 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2220 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,3 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2169,96 JPY, was einer Abweichung von +2,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Doutor Nichires durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend kann Doutor Nichires daher als "Neutral"-Wert bewertet werden.

Schließlich wird die Anleger-Stimmung bei Doutor Nichires als insgesamt neutral eingestuft. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Vordergrund standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.