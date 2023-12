Doumob Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Doumob-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,1 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,104 HKD liegt, was einem Abstand von +4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,09 HKD, was einer Differenz von +15,56 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Doumob wird als insgesamt neutral eingestuft. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich eine neutrale Einschätzung für Doumob feststellen. Die Diskussionsintensität im Netz war mittel und die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich auch hier die Einstufung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Doumob-Aktie ebenfalls als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 35,85 und der RSI25 bei 44,07, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.