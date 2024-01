Douglas Emmett Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Douglas Emmett Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,76 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,75, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten bewerten die Douglas Emmett Inc-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 14 USD, was einem Abwärtspotenzial von -3,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Dabei zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Douglas Emmett Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,77 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,58 USD weicht somit um +14,17 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,15 USD) liegt mit einem Schlusskurs von 14,58 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Douglas Emmett Inc-Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.