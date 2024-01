Douglas Emmett Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Analysteneinschätzung für die Douglas Emmett Inc-Aktie lautet "Neutral". Von den Analysten erhält sie insgesamt 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie wurde auf 14 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -3,45 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Douglas Emmett Inc war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Douglas Emmett Inc überwiegend negativ diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Douglas Emmett Inc-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.