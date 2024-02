Douglas Emmett Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Corner Growth Acquisition Corp":

Die Douglas Emmett Inc hat in den letzten Tagen eine Kurs von 13,31 USD erreicht, der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 13,02 USD. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +2,23 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 14,14 USD, was zu einem Abstand von -5,87 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen verschlechtert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht". Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Douglas Emmett Inc veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Douglas Emmett Inc-Aktie ist "Neutral", mit insgesamt 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 14 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 5,18 Prozent entspricht und daher die Gesamtbewertung als "Gut" abschließt.