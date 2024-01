Douglas Elliman Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Douglas Elliman liegt bei 23,08, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 16,06, was ebenfalls eine "gut"-Einschätzung ergibt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Douglas Elliman bei 2,95 USD und ist damit um +41,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +22,41 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Douglas Elliman in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen roten Bereich an, was zu einer "schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die gestiegene Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.