Douglas Elliman Aktie: In selten guter Lage!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Douglas Elliman-Aktie ist neutral. Es gibt insgesamt eine Bewertung von 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 2,58 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Douglas Elliman-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 2,43 USD, was einer Abweichung von +6,17 Prozent zum aktuellen Kurs von 2,58 USD entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 1,97 USD um +30,96 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Douglas Elliman überwiegend positiv diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Douglas Elliman-Aktie sowohl auf 7- und 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.