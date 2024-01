Douglas Elliman Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Douglas Elliman-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 85,71, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" beurteilt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die trendfolgende Analyse zeigt, dass die Douglas Elliman-Aktie auf Basis der gleitenden Durchschnittswerte positiv bewertet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 2,41 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,9 USD liegt, was eine deutliche Überbewertung von +20,33 Prozent im Vergleich darstellt. Auf dieser Basis erhält Douglas Elliman eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,18 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,9 USD über dem Durchschnitt (+33,03 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. In Summe wird Douglas Elliman auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Analysten bezüglich der Douglas Elliman-Aktie fällt aktuell neutral aus. In den letzten zwölf Monaten wurden keine negativen Bewertungen abgegeben. Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

