Douglas Elliman Aktie: Ist das noch normal?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Douglas Elliman ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 39,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 61,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Index.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Douglas Elliman-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Douglas Elliman vor, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Douglas Elliman veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vornehmlich mit positiven Themen rund um Douglas Elliman, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Douglas Elliman-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einer negativen Position befindet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 2,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,95 USD liegt, was zu einer Abweichung von -15,22 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,38 USD über dem letzten Schlusskurs von 1,95 USD, was zu einer Abweichung von -18,07 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Douglas Elliman somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.