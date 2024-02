Douglas Elliman Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Dies beinhaltet die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung. Bei Douglas Elliman zeigte sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Douglas Elliman ergab die Analyse einen 7-Tage-RSI von 43,42 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Der 25-Tage-RSI lag bei 59,46 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Somit erhält Douglas Elliman insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Douglas Elliman-Aktie von 2,15 USD eine Entfernung von -6,52 Prozent vom GD200 (2,3 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,39 USD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Somit wird der Kurs der Douglas Elliman-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf der charttechnischen Bewertung.

Die Analysten bewerten die Douglas Elliman-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält Douglas Elliman eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.