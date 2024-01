Douglas Dynamics Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Douglas Dynamics bei 81,68, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Die Analysten bewerten die Douglas Dynamics-Aktie als gut, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 74,89 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Douglas Dynamics aktuell 3, was eine negative Differenz von -13,01 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt und daher eine schlechte Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens zur Folge hat.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Douglas Dynamics als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,5 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,34. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine gute Empfehlung.