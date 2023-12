Douglas Dynamics Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Douglas Dynamics ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 25,93 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,08, was einem Abstand von 17 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Douglas Dynamics eine Dividendenrendite von 3,95 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 13,03 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysteneinschätzungen für Douglas Dynamics waren in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv, mit 1 Gut und 0 Schlecht Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 45 USD, was einem potenziellen Anstieg um 49,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Douglas Dynamics ist neutral, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Plattformen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Daher wird das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.