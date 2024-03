Douglas Dynamics Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Douglas Dynamics ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Douglas Dynamics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,46, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,13, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,77 Prozent und liegt damit 12,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 17,04). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Bei der Einschätzung einer Aktie liefert auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag. Dabei wurden das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Douglas Dynamics zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Douglas Dynamics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.