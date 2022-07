Douglas Dynamics Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Per 23.07.2022, 04:04 Uhr wird für die Aktie Douglas Dynamics am Heimatmarkt New York der Kurs von 29.45 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unser Analystenteam hat Douglas Dynamics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Douglas Dynamics beläuft sich mittlerweile auf 35,51 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,45 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,07 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 29,81 USD. Somit ist die Aktie mit -1,21 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,92 % ist Douglas Dynamics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (11,85 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 7,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Douglas Dynamics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Douglas Dynamics. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

