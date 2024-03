Der Börsengang von Douglas nimmt konkrete Formen an. Nach elf Jahren Abstinenz kehrt die Parfümeriekette zurück an die Börse. Bereits im März soll es so weit sein. Am Montag hat das Unternehmen die sogenannte „Intention to Float“ veröffentlicht und damit offiziell das IPO angekündigt. Wie sehen die Details des Douglas-Börsengangs aus? Ist die Aktie ein Investment wert?