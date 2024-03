Doubleview Capital Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Doubleview Gold-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,48 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,52 CAD weicht um +8,33 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,53 CAD liegt. Hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Doubleview Gold-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Doubleview Gold in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Doubleview Gold liegt bei 40, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,9, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Doubleview Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,59 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Doubleview Gold-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.