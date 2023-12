Doubledown Interactive Co Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Doubledown Interactive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,1 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,14 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,35 USD, was einer Distanz von -2,99 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch die Diskussionen der Anleger drehten sich verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Doubledown Interactive. Daher wird das Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Doubledown Interactive-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, daher erhält Doubledown Interactive eine insgesamt "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen aktuellen Wert von 64,44 und einen RSI25-Wert von 56,58, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index.