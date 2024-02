Double Medical wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Double Medical zeigt eine Rendite von -35,65 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für den Gesundheitspflege-Sektor liegt. Innerhalb der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt die mittlere Rendite -26,57 Prozent, wobei Double Medical mit 9,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Double Medical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 1,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,92 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um Double Medical haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer negativen Bewertung des Sentiments und Buzz, da weniger über das Unternehmen gesprochen wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Double Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,5 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,22 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,79 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -11,07 Prozent. Dadurch erhält die Double Medical-Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Double Medical aufgrund der genannten Faktoren als "Schlecht" bewertet.