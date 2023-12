Double Medical Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse von Double Medical-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,4 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 37,57 CNH liegt, was einer Abweichung von +9,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Double Medical eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt beträgt der Wert 37,01 CNH, was einer Abweichung von +1,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen. Zusammenfassend ergibt sich für Double Medical ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Double Medical einen Wert von 2269 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist dies überdurchschnittlich hoch. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien bezüglich Double Medical war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch in den Kommentaren und Diskussionen wurden vorwiegend neutrale Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Double Medical ist laut Messung kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Note für Double Medical.