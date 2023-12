DoubleVerify Holdings Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten zwei Wochen wurde Doubleverify von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Doubleverify insgesamt 18 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 16 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Die Aktie wird daher zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 38 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 0,9 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Prognose erhält Doubleverify eine "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Doubleverify-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 32,07 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 37,66 USD, was eine positive Entwicklung von 17,43 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der RSI für Doubleverify liegt aktuell bei 20,18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt einen Wert von 19, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt kann Doubleverify eine durchschnittliche "Gut"-Bewertung aus den Analysen der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse erhalten.