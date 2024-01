DoubleVerify Holdings Aktie: Was soll das denn werden?

Die Analyse des Unternehmens Doubleverify zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Doubleverify zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 62,62 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 40,03 Punkten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit zwei positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Doubleverify eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analysten haben Doubleverify in den letzten zwölf Monaten mit 18 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Innerhalb eines Monats gab es 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38,88 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,73 Prozent darstellt. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Doubleverify.