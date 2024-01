DoubleVerify Holdings Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung und das Interesse an Doubleverify in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verbessert. Dies geht aus einer Analyse hervor, die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen kann. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Anleger hin. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten nur an zwei Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Doubleverify diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Doubleverify-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,62 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (36,81 USD) weicht somit um +12,84 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Doubleverify-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet: 18 Mal mit "Gut", 2 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht". Auch die durchschnittliche Empfehlung für Doubleverify aus dem letzten Monat ist "Gut" (2 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht"). Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 38,88 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,63 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Doubleverify.

