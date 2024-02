DoubleVerify Holdings Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Sentiment und der Buzz um Doubleverify können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Dies ist wichtig, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Insgesamt hat die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die Analysten bewerten die Doubleverify-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 18 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotenzial von -8,51 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Doubleverify von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer schlechten Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Doubleverify-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was auf ein positives Rating hinweist. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Doubleverify eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Sentiments und der Anleger-Stimmung, sowie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.