DoubleVerify Holdings Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der aktuelle RSI für Doubleverify liegt bei 41,25, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 25,35, was auf eine "Gute" Bewertung für die letzten 25 Tage hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gute" Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Doubleverify. Auch die Diskussionen und Kommentare der Anleger in diesem Zeitraum spiegeln eine negative Stimmung wider. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben Doubleverify in den letzten 12 Monaten hauptsächlich mit einer "Guten" Einschätzung bewertet, gefolgt von wenigen "Neutral" Bewertungen. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Kurzfristig wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit einem Kursziel von 38 USD und einer erwarteten Entwicklung von 3,32 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Doubleverify führt.